The Sympathizer: trailer voor HBO-serie van Park Chan-wook

Kersverse Oscarwinnaar (voor Oppenheimer) Robert Downey Jr. speelt meerdere rollen in de nieuwe serie The Sympathizer, die vanaf maandag 15 april wekelijks te zien is op HBO Max. De zevendelige reeks is een spionagethriller en interculturele satire over de strijd van een half-Franse, half-Vietnamese communistische spion (Hoa Xuande uit Cowboy Bebop) tijdens de laatste dagen van de Vietnamoorlog. Als hij als vluchteling in Los Angeles een nieuw leven probeert op te bouwen, komt hij erachter dat zijn spionnenleven nog niet helemaal achter zich ligt. Naast Xuande en Downey zijn onder anderen Fred Nguyen Khan, Toan Le, Duy Nguyễn en Sandra Oh te zien. The Sympathizer is een adaptatie van het gelijknamige boek van Viet Thanh Nguyen. De serie werd bedacht, geschreven en geregisseerd door onder meer Park Chan-wook (Oldboy), die met The Little Drummer Girl al eerder een uitstapje maakte naar televisie.