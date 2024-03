The Good Doctor S07E01: dokter Murphy is papa! Videoland , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Dokter Shaun Murphy is een heel eind gekomen. Het vaderschap voelt als een passend slotstuk.

Eindelijk is het dan echt zover: dokter Shaun Murphy (Freddie Highmore, Bates Motel) is vader! Maar, zoals zo velen voor hem, ontdekt ook Shaun dat het vaderschap komt met nieuwe uitdagingen. Daarnaast gaat het werk in het ziekenhuis ook gewoon door en is er nog de vertrouwensbreuk tussen Shaun en zijn collega en surrogaatouder dokter Glassman (Richard Schiff, The West Wing).

Shaun Murphy is een heel eind gekomen sinds hij in de allereerste aflevering zijn coschappen bij het San Jose St. Bonaventure Ziekenhuis begon. In de daaropvolgende seizoenen zagen we hoe hij de argwaan en het onbegrip bij collega’s en patiënten over zijn autisme wegnam en hoe hij ook met veel vallen en opstaan zijn weg vond in zijn relatie met grote liefde Leah (Paige Spara, Kevin from Work).

Het vaderschap in het zevende – en tevens laatste – seizoen voelt dan ook als een passend slotstuk. Shaun ontdekt al snel dat baby’s zich niets aantrekken van nauwkeurig opgestelde schema’s, hoe goed bedoeld en wetenschappelijk onderbouwd deze ook mogen zijn.

De rol van Shaun zit Freddie Highmore inmiddels als een maatkostuum. Je kan je hem haast niet meer in een andere rol voorstellen. Toch is het goed dat The Good Doctor nu ten einde loopt. In tegenstelling tot de ensembles in ziekenhuisseries zoals ER of Grey’s Anatomy – dat onlangs in Amerika aan zijn twintigste seizoen is begonnen – is Shaun Murphy wel echt de spil. Haal dokter Green (Anthony Edwards) of zelfs Meredith Grey (Ellen Pompeo) weg en dan nog blijven er genoeg gelaagde en geliefde personages over om de serie te dragen.

Zonder Shaun Murphy is er geen The Good Doctor. En zijn verhaal is inmiddels wel een beetje op.