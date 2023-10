The Gilded Age: trailer en datum voor tweede seizoen van HBO-serie

Het tweede seizoen van het kostuumdrama The Gilded Age is in Amerika vanaf 29 oktober te zien op HBO en gaat een dag later ook van start op HBO Max in Nederland. De achtdelige tweede reeks over het leven binnen de high society van New York tijdens de zogenaamde ‘Gilded Age’ opent in 1883. Bertha Russell (Carrie Coon) daagt Mrs. Astor (Donna Murphy) en de gevestigde orde uit met het oog op een grotere rol in de toekomst, terwijl haar man George (Morgan Spector) weerstand ziet ontstaan bij de arbeiders van zijn staalfabriek in Pittsburgh. Agnes (Christine Baranski) ziet ondertussen in haar huishouden ook enkele ontwikkelingen die haar niet zinnen. The Gilded Age werd bedacht door Julian Fellowes, die alle afleveringen zelf schreef. Fellowes was eerder ook verantwoordelijk voor kostuumdrama’s als Belgravia en Downton Abbey.