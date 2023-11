The Ex-Wife: Britse thrillerserie komt in december naar de NPO

De Britse thriller The Ex-Wife gaat binnenkort in première bij de NPO: de complete serie verschijnt donderdag 14 december op NPO Plus en de reeks is vanaf zaterdag 16 december ook te zien op NPO 3. Op die data zou eigenlijk het zesde seizoen van The Sandhamn Murders in première gaan, maar die serie is inmiddels door de NPO uitgesteld. The Ex-Wife volgt de jonge Tasha (Céline Buckens uit Showtrial), die gelukkig getrouwd is met de iets oudere Jack (Tom Mison). Hun huwelijk kent wel een complicatie: Jack's ex-vrouw Jen (Janet Montgomery) blijft het echtpaar maar lastigvallen. De Britse thrillerserie is gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Jess Ryder, dat door actrice Catherine Steadman (Downton Abbey) tot serie werd bewerkt. Steadman maakt hier haar debuut als tv-scenarist, maar schreef eerder al wel vier romans.