The Equalizer 3: film met Denzel Washington heeft Netflix-datum

Vanaf zaterdag 23 maart kun je bij Netflix kijken naar The Equalizer 3 met Denzel Washington, nadat de actiefilm eind vorig jaar in de Nederlandse bioscopen draaide. Washington geeft in de Equalizer-films gestalte aan voormalig spion en ex-marinier Robert McCall, die inmiddels is neergestreken in Italië, waar hij eindelijk geniet van zijn welverdiende rust. Totdat hij erachter komt dat misdaadbazen zijn nieuwe vrienden bedreigen en hij zich genoodzaakt ziet het op te nemen tegen de lokale maffia. Washington wordt in de film herenigd met Dakota Fanning, die eerder met hem te zien was in Man on Fire en de eerste Equalizer. Het derde deel werd net als de vorige twee delen, die ook op Netflix te zien zijn, geregisseerd door Antoine Fuqua (Training Day). De Equalizer-films zijn losjes gebaseerd op de gelijknamige tv-serie uit de jaren tachtig. De serie kreeg onlangs ook een tv-reboot met Queen Latifah in de hoofdrol.