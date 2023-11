The Crown S06E01-04: het einde van een tijdperk Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

Er zal altijd een voor en een na Diana zijn.

Eigenlijk eindigde het vijfde seizoen van The Crown met een cliffhanger: Diana (Elizabeth Debicki, Tenet), prinses van Wales, leeft nog, maar de tijd begint te dringen. Het is juli 1997, slechts een paar weken voor die noodlottige 31 augustus waarop zij, samen met Dodi Fayed (Khalid Abdalla, Moon Knight, The Kite Runner), tijdens een zowel tragisch als onnodig auto-ongeluk om het leven kwam.

In de eerste drie afleveringen van seizoen zes worden die laatste acht weken afgelegd. Aflevering vier gaat over de periode net na het dodelijke ongeluk, en volgt een beetje het pad dat bedenker Peter Morgan al eerder als scriptschrijver bewandelde met The Queen (met Helen Mirren). Het maakt van het eerste deel van het laatste seizoen (de laatste zes afleveringen verschijnen 14 december bij Netflix) een beetje de Diana Show. Koningin Elizabeth (Imelda Staunton, Harry Potter) en prins Charles (Dominic West, The Affair, The Wire) staan aan de zijlijn en kijken voornamelijk afkeurend en licht verbijsterd toe.

Dat het Britse koningshuis zo goed op de hoogte is van Diana's capriolen komt niet eens zozeer door hun uitmuntende inlichtingendienst, maar vooral door de opdringerige paparazzi die al haar bezigheden tot op het kleinste detail vastleggen. De media-aandacht wordt alleen maar erger wanneer ze aan een impulsieve - en noodlottige - flirt met Dodi begint.

Morbide of niet; toch is deze aanloop naar het dodelijke ongeluk en de nasleep ervan het dramatische hoogtepunt (of juist dieptepunt) waar iedereen eigenlijk al sinds de start van The Crown op wachtte, of in ieder geval sinds het moment dat een jonge Diana (toen gespeeld door Emma Corrin) aan het begin van seizoen vier haar intrede deed. De uitvoering stelt zeker niet teleur, al blijft Morgan, waar het het koningshuis aangaat, wel wat voorzichtig.

De eerste drie afleveringen geven een interessant inkijkje in de laatste weken van Diana’s leven. Dat Dodi een slechte keuze is, is voor de kijker al direct duidelijk. Hij is zo gewend naar de pijpen van zijn vader (Salim Daw) te dansen, dat hij nauwelijks tegenstribbelt wanneer hij van papa de opdracht krijgt Diana het hof te maken. Dat hij eigenlijk ook nog ergens een verloofde heeft met wie hij binnen drie weken gaat trouwen is van ondergeschikt belang. Morgan laat er ook geen twijfel over bestaan dat hun relatie, zonder het ongeluk, ook geen lang leven beschoren was geweest.

Het koningshuis blijft tijdens deze afleveringen grotendeels buiten schot, met uitzondering van prins Philip (Jonathan Pryce), die ook dit seizoen een succesvolle gooi doet naar de titel van minst sympathieke royal. De grootste (aangename) verrassing is prins Charles. In deze versie is hij het – en niet, zoals in The Queen, Tony Blair – die Elizabeth na Diana’s dood weet te overtuigen hoe belangrijk het is dat ook zij publiekelijk haar medeleven betuigt.

Het geeft goede hoop voor Charles voor de rest van het seizoen. Toch kun je je afvragen of er niet nog een andere optie was dan om dan maar Dodi’s vader, Harrods-eigenaar Mohamed Al-Fayed, naar voren te schuiven als de grote slechterik, die met al zijn gekonkel (in de serie is hij het die een paparazzo opdracht geeft de eerste intieme foto’s van Dodi en Diana te maken) zijn zoon en Diana de dood instuurt. Het feit dat de zondebok een ‘buitenlander’ is (hij wilde heel graag, maar kreeg nooit de Britse nationaliteit), die toevallig ook net overleden is (en dus geen weerwoord kan geven), geeft deze keuze toch een onaangename bijsmaak.