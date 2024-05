The Capture: tweede seizoen gaat in juni van start bij de NPO

Het tweede seizoen van de Britse thriller The Capture gaat volgende maand van start op de Nederlandse televisie: vanaf zaterdag 15 juni zie je elke week een dubbele aflevering op NPO 2. The Capture volgt DI Rachel Carey (Holliday Grainger uit C.B. Strike en The Borgias), die in het eerste seizoen onderzoek deed naar een van moord beschuldigde soldaat (Callum Turner) en in het tweede seizoen stuit op een mogelijk complot tegen politicus Isaac Turner (Paapa Essiedu). Als minister van Veiligheid zet Turner namelijk zo zijn vraagtekens bij de diensten van een Chinees techbedrijf, waarna hij wordt geïntimideerd en er uiteindelijk zelfs een deepfake-interview met hem te zien is in een nieuwsprogramma van de BBC. En dus is het aan Carey om de feiten van de fictie te onderscheiden. Indira Varma (Game of Thrones) werd aan de cast toegevoegd als tv-presentatrice Khadija Khan. De zesdelige reeks is afkomstig van scenarist en showrunner Ben Chanan, die tevens verantwoordelijk was voor het eerste seizoen.