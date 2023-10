The Brokenwood Mysteries S06E01: onderhoudend maar cartoonesk Eén , Serie , Recensie , TV • 12-10-2023 • leestijd 2 minuten • 1364 keer bekeken • bewaren

De olijke rechercheur Mike Shepherd verdiept zich ditmaal in een moordpartij die plaatsvindt tijdens een steampunk-conferentie.

Met de openingsaflevering van het zesde seizoen bewijst The Brokenwood Mysteries opnieuw een van de knulligste misdaaddrama’s op televisie te zijn. Zeker als je de serie afzet tegen een andere (veel diepzinnigere) Nieuw-Zeelandse productie als Top of the Lake. Maar knulligheid is ook het handelsmerk van rechercheur Mike Shepherd (Neill Rea): hij gebruikt telkens onconventionele, koddige speurmethodes om daders te traceren.

Aan het begin van het zesde seizoen laat Shepherd een corgi uit terwijl excentrieke types hem voorbijkomen. Er is een zogeheten steampunk-conventie in Brokenwood en de rechercheur verzucht: ‘Het wordt hier elke dag raarder.’ Uiteraard wordt er tijdens het evenement, waar een kleurrijk publiek zich heeft verzameld, een moord gepleegd. Iets met een ontplofte dixi. Want ook de doodsoorzaak is in The Brokenwood Mysteries altijd lachwekkend. De titel van de aflevering luidt The Power of Steam, en al snel vermoedt Shepherds collega Kristin Sims (Fern Sutherland) iets met gasleidingen.

De detectives ontdekken ook een vete: een van de steampunkers beweer inclusief te zijn maar blijkt in werkelijkheid een homofoob. Er zijn twee lesbiennes die een geintje met hem wilden uithalen – zijn zij de daders? Nee, de werkelijke dader is van mijlenver zichtbaar: het is het meest eigenaardige personage uit de aflevering. Nou ja, dan is er nog een andere steampunker die dixi's verhuurt onder de bedrijfsnaam Timmie Times: hij vindt het wel fijn dat zijn naam geassocieerd wordt met ontlasting, biecht hij tegen het einde van de aflevering op. The Brokenwood Mysteries is in die zin ditmaal een groot rariteitenkabinet. Op zich onderhoudend, maar vooral zeer cartoonesk.

The Brokenwood Mysteries S06, vanaf vrijdag 13 oktober 2023 wekelijks bij VRT 1