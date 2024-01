Berlin S01E01-03: bloedstollende (en romantische) prequel Netflix , Serie , Recensie • 29-12-2023 • leestijd 2 minuten • 5689 keer bekeken • bewaren

© Tamara Arranz / Netflix

Een van de meest populaire personages uit La Casa de Papel kreeg terecht een eigen serie, die natuurlijk ook draait om de opmaat naar een ambitieuze overval.

Het duurde niet lang voordat Berlin (Pedro Alonso) een van de meest populaire personages werd uit La Casa de Papel (2017-2021). De charismatische sociopaat wist menig kijker in te palmen met zijn intelligente bespiegelingen en gewiekste cynisme. Berlin is evident meer van dat, hoewel de beroepscrimineel zich in deze prelude op die andere bankroversserie meer van een zachtere kant laat zien. Alonso’s personage is namelijk verliefd. Hij is net gescheiden wanneer zijn oog valt op Française Camille (Rachel Lascar). Lang verhaal kort: Camille is getrouwd met een man van wie Berlin iets moet hebben.

Berlin speelt zich af in Parijs, ver voor de perikelen in La Casa de Papel. Daar heeft de hoofdpersoon een team samengesteld waarmee hij een groots plan wil uitvoeren. In die zin is deze serie qua opzet een kloon van La Casa de Papel. Zo verschijnen alle andere teamleden tijdens een slow-motion-scène in beeld: een gewiekste hacker; een manusje-van-alles; een bomexpert; noem maar op. De criminelen hebben hun zinnen gezet op de kluis van een veilinghuis dat ze via een ingenieus plan willen binnendringen. Berlin is net als La Casa de Papel geschreven door Esther Martínez Lobato en Aléx Pina, dus dienen zich, ten aanzien van dit ambitieuze plan, ook direct wat ongeloofwaardigheden aan.

© Tamara Arranz / Netflix

In de Netflix-documentaire Vjeran Tomic: The Spider-Man of Parisis bijvoorbeeld te zien dat het voorbereiden van een grote roof een aanzienlijke klus is, maar lang niet zo diepgaand als in de creaties van Lobato en Pina. Tegelijkertijd is dat ingenieuze karakter juist onderdeel van het spel en fungeren al die dramatische obstakels die het duo opwerpt ook als momenten waarop alles in de soep kan lopen. Dat is goed te zien in de tweede aflevering, die zich laat omschrijven als een tikkende tijdbom. Ja, Berlin is meer van hetzelfde. Maar Alonso laat ook zien dat hij geknipt is voor de hoofdpersoon. En spannend is de reeks van meet af aan.