Supersex S01E01: de man achter de vele gefilmde vrijpartijen Netflix , Serie , Recensie • 06-03-2024 • leestijd 2 minuten • 476 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Topacteur Alessandro Borghi speelt pornoster Rocco Siffredi in openingsaflevering wars van clichés over de seksindustrie.

De Italiaanse acteur Alessandro Borghi, die de laatste jaren furore maakte in series als Suburra (2017-2020) en films als De Acht Bergen (2022), speelt in Supersex de Italiaanse pornoster Rocco Siffredi. Dat blijkt al vanaf de eerste aflevering een goede match: Borghi lijkt niet alleen op Siffredi, hij straalt ook een soortgelijke zelfverzekerdheid uit. Scenarist Francesca Manieri (Il Miracolo) schreef zeven afleveringen die losjes op het leven van de ‘Italian Stallion’ zijn gebaseerd. Het verhaal begint in 2004, wanneer de pornoster tijdens een sexpo in Parijs zijn afscheid aankondigt. Hoewel hij het niet kan laten om ten overstaan van een aantal bezoekers nog even een nummertje te maken met een jonge vrouw.

Manieri laveert vervolgens voortdurend (en heel deskundig) van verleden naar heden. Zo is te zien hoe de jonge Rocco, die dan nog Tano van de achternaam heet, in de jaren 70 opgroeit in het aan de Adriatische zee gelegen dorpje Ortano. Daar droomt hij van het hebben van een superkracht, ingegeven door een seksblaadje waar Siffredi dan nog eigenlijk niets van begrijpt. Van zijn halfbroer Tomasso (Adriano Giannini) krijgt hij min of meer seksuele voorlichting en levensadvies: ‘Neuk met de mooiste vrouwen en stop met arm zijn.’ Ook lijkt Siffredi een beetje verliefd op Tomasso, waarmee Manieri al zinspeelt op ontluikingen van de pornoster later in zijn leven: Siffredi zou ook seks hebben met mannen.

© Lucia Iuorio / Netflix

Sowieso komt de jonge Siffredi in die jaren veelal in contact met naakt, en naakte vrouwen (Tomasso’s vriendin) in het bijzonder. Hij raakt daardoor geïntegreerd, misschien wel meer dan de gemiddelde mens – en misschien is dat ook wel nodig om lange tijd als pornoster werkzaam te zijn. Fijn aan Supersex is dat Manieri het onderwerp en haar hoofdpersoon serieus neemt, maar dat de serie door de regisseurs van dienst in een speelse, kleurrijke vorm is gegoten. Manieri weekt Borghi’s personage in die zin los van de clichés over porno, en probeert de man achter de vele gefilmde vrijpartijen te ontmaskeren.