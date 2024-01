Stranger Things: vijfde en laatste seizoen officieel in productie bij Netflix

Na een heleboel oponthoud door de staking(en) in Hollywood is het vijfde seizoen van Stranger Things nu officieel in productie: de opnamen zijn afgelopen vrijdag weer begonnen. Netflix gaf ook nog een eerste foto van achter de schermen vrij en bevestigde dat het vijfde seizoen het laatste seizoen zal zijn. Op de foto zien we de bekende castleden, inclusief Sadie Sink, wiens personage Max aan het einde van het vierde seizoen in een onbekende staat in het ziekenhuis was beland. Verder werd er eerder al een nieuw castlid bevestigd voor het slotseizoen: Linda Hamilton (The Terminator) zal gestalte geven aan een nog onbekend personage. Dan Trachtenberg (Prey) gaat een van de nieuwe afleveringen regisseren. Naar verluidt krijgt het vijfde seizoen acht afleveringen, die vermoedelijk in 2025 op Netflix zullen verschijnen.