Station 19: zevende en laatste seizoen gaat in juni van start op Net5

Het zevende en tevens laatste seizoen van Station 19 ging afgelopen maart in première op de Amerikaanse televisie en de reeks komt binnenkort ook naar Nederland: vanaf donderdag 11 juni zie je wekelijks een aflevering op Net5. De dramaserie is een spin-off van Grey's Anatomy (dat nu elke dinsdag te zien is op Net5) en draait om de perikelen op een brandweerkazerne in Seattle. Jaina Lee Ortiz (Rosewood) speelt de hoofdrol als brandweervrouw Andy Herrera, die inmiddels is gepromoveerd tot de nieuwe leidinggevende van de kazerne. In de première krijgt het team onder meer te maken met een gijzeling. Scenaristen Zoanne Clack (Grey's Anatomy) en Peter Paige (The Fosters) traden aan als showrunners van de slotreeks, die door toedoen van de recente stakingen in Hollywood naar verluidt bestaat uit tien afleveringen. De eerdere zes seizoenen van Station 19 zijn in Nederland online terug te kijken bij Disney+.