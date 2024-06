Station 19 S07E01: laatste seizoen opent met een (spreekwoordelijke) knal

De makers van Station 19 pakken de kijker meteen bij de lurven aan het begin van het zevende en laatste seizoen. Brandweervrouw Vic (Barrett Doss) belandt na een telefoonoproep bij een techbedrijf waar een vrouwelijke medewerker dreigt de boel in vuur en vlam te zetten. De medewerker in kwestie voelt zich al jaren niet gehoord, en het komt niet als een verrassing dat de boel al snel escaleert. Station 19 moet het net als zijn grote zus Grey’s Anatomy steevast hebben van impactvolle tragedies – zo eindigde het zesde seizoen met een feest waarop brandweerlieden ineens in de dansvloer (die transformeerde tot een sinkhole) leken te worden verzwolgen.

Aan het begin van het zevende seizoen blijkt de schade van die episode beperkt. De aandacht wordt verlegd naar Jack Gibson (Grey Damon) die in de laatste aflevering van het vorige seizoen weer eens in elkaar zakte, en ditmaal aan zijn hersenen is geopereerd. Er wordt vermoed dat hij lijdt aan een hersenaandoening, en dat hij niet meer aan het werk kan als brandweerman. Tot verdriet van kapitein Andy (Jaina Lee Ortiz), die zich op haar beurt afvraagt of ze wel geschikt is als leidinggevende – gelukkig komt Gibson, die op dat moment in coma ligt, in Andy’s verbeelding even tot leven om haar gerust te stellen: ze kan het heus wel.