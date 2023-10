Smeris: alle seizoenen van politieserie komen in november naar Videoland

De volledige reeks van Smeris (vijf seizoenen bestaande uit in totaal 43 afleveringen) wordt in november toegevoegd aan het aanbod van Videoland. De Nederlandse politieserie met Jeroen van Koningsbrugge (nu wekelijks op Videoland te zien in Een Grote Familie) en diens Draadstaal-collega Dennis van de Ven was tussen 2014 en 2020 te zien op televisie. Smeris draait om het onwaarschijnlijke partnerschap van de onstuimige rechercheur Theo Kamp (Van Koningsbrugge) en zijn keurige collega Willem Niessen (Van de Ven). De serie speelt zich voornamelijk af in Tilburg, hoewel het tweede seizoen een uitstapje maakt naar Amsterdam en het laatste seizoen (van drie afleveringen; de overige seizoenen hebben er tien) zich afspeelt op Bonaire. Simon de Waal (Het Gouden Uur, Sleepers) was een van de scenaristen.