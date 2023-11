Sleepers: tweede seizoen vanaf 15 december te zien bij Videoland

Het tweede seizoen van de Nederlandse misdaadserie Sleepers gaat op vrijdag 15 december in première bij Videoland. In het tweede seizoen staat de wereld van de corrupte agent Martin (Robert de Hoog, ook showrunner en scenarist) op instorten wanneer zijn vrouw Noura (Sinem Kavus verving Maryam Hassouni) achter zijn ware identiteit dreigt te komen. Hij moet alles op alles zetten om niet ontmaskerd te worden en tegelijkertijd is de druk uit de onderwereld nog nooit zo groot geweest. Zijn moeder Ans (Lineke Rijxman) staat op het punt van oorlog met een grote, zeer gewelddadige internationale criminele organisatie en dwingt Martin en Willem (Teun Kuilboer) haar te helpen en verder te gaan dan dat ze ooit hebben moeten gaan. Ondertussen begint men bij de politie ook te twijfelen aan de integriteit van Martin en kan hij zijn collega’s niet meer vertrouwen.