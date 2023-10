True Blood: sterk metaforisch vampierendrama Netflix , Serie , Recensie • 01-10-2023 • leestijd 2 minuten • 1793 keer bekeken • bewaren

© HBO

Onvervalste Southern Gothic van Alan Ball (Six Feet Under) stond van 2008 tot 2014 bekend om actuele thema’s en uitstekend acteerwerk.

Toen True Blood (2008-2014) in 2008 in première ging bij kabelzender HBO concludeerden verschillende televisiecritici al snel dat deze horrorreeks een allegorie is voor de rechten van (seksuele) minderheden. De serie speelt zich af in Louisiana, in een wereld waarin de uitvinding van synthetisch bloed ervoor zorgt dat vampieren ‘uit hun doodkist’ op kunnen staan. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen ze zich mengen onder de normale stervelingen. Dat levert natuurlijk direct frictie op: veel Amerikanen vrezen voor ‘de ander’.

Maar de helderziende serveerster Sookie Stackhouse (Anna Paquin) neemt het juist op voor de vampierenminderheid. In de pilotaflevering redt ze de bijna twee eeuwen oude vampier Bill (Stephen Moyer) nadat hij door twee hillbillies wordt ontvoerd. De schurken hebben het gemunt op zijn bloed, dat het goed doet op de zwarte markt. Dit alles speelt zich af in de buurt van New Orleans, in moerassen en ondoordringbare wouden, waar zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Showrunner Alan Ball is niet vies van Southern Gothic, met Six Feet Under (2001-2005) liet hij eerder al zijn fascinatie zien met de dood.

© HBO

True Blood toont daarentegen hoezeer dood en seks met elkaar verweven zijn. Een cliché misschien, maar de twee grote thema’s passen zeer goed bij de broeierige sfeer in het oude zuiden van de Verenigde Staten. De serie heeft ook een visionair karakter: bepaalde conflicten in het land die momenteel spelen (zie de voorleesuurtjes van drag queens die worden bedreigd door extreemrechtse groeperingen) lijken al te worden voorspeld in de eerste seizoenen.

© HBO

Op zich niet heel vreemd: Ball betoont zich telkens (zie ook zijn betrokkenheid bij Banshee, van 2013 tot 2016) een scenarist die moeiteloos de vinger op de zere plek kan leggen, zonder dat hij de entertainmentfactor van goede televisiedrama’s uit het oog verliest. En dan is er nog die voortreffelijke casting: niet alleen Paquin speelt uitstekend, ook Alexander Skarsgård is verderop in de serie te zien en wijlen Nelsan Ellis speelt een prachtige rol. Ze hebben zich allemaal dat zuidelijke Amerikaanse accent aangemeten; de serie is in die zin een lust voor het oog en het oor.

True Blood S01-07, vanaf zondag 1 oktober 2023 in zijn geheel bij Netflix