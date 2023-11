Scott Pilgrim Takes Off S01E01-04: Ramona in de schijnwerpers Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De cast van Scott Pilgrim vs. the World (2010) keert terug voor de animatieversie. Toch verloopt het verhaal anders dan verwacht.

Scott Pilgrim (stem van Michael Cera, Arrested Development) is een redelijk stereotiepe stuurloze twintiger. Hij zit al een tijdje tussen twee banen in, is een steeds minder welkome gast in het appartement van oude bekende Wallace (Kieran Culkin, Succession) en verdeelt zijn tijd tussen repeteren met zijn band Sex Bo-omb en zijn soort van middelbareschoolvriendinnetje Knives Chau (Ellen Wong, GLOW). Aan zijn middelmatige leven komt abrupt een einde wanneer hij tijdens een feestje oog in oog staat met Ramona (Mary Elizabeth Winstead, Ahsoka), het meisje van – en uit – zijn dromen. Er is alleen wel één klein probleempje: hij moet wel eerst haar zeven kwaadaardige exen overwinnen.

Voor mensen die de speelfilm Scott Pilgrim vs. the World (2010) hebben gezien – op zijn beurt gebaseerd op een stripboekenserie – zal deze omschrijving waarschijnlijk wel bekend in de oren klinken. Alle hoofdrolspelers uit de film - van Chris Evans en Brandon Routh tot Aubrey Plaza en Brie Larson - keren ook in de animatieserie terug. Maar wanneer aan het einde van de eerste aflevering Ramona’s eerste kwaadaardige ex Matthew Patel (Satya Bhabha) ten tonele verschijnt, kiest de serie plots een andere route.

Deze onverwachte wending heeft één belangrijk voordeel: Ramona komt meer in de schijnwerpers te staan. In de film is ze toch meer een toeschouwer; de mysterieuze prinses die vanuit haar toren toekijkt hoe haar held de ene na de andere vijand voor haar verslaat. Hier neemt ze het heft in eigen handen. Wel is het jammer dat de serie toch zeker drie afleveringen (van de acht) nodig heeft voordat duidelijk wordt dat dit is wat de makers voor ogen hebben.

Eén kleine ergernis nog om daaraan toe te voegen: waarom zou je als cartooneske animatieserie doen alsof deze met een echte camera opgenomen is? Bij een close-up hoeft de achtergrond echt niet wazig te zijn. Dat is het mooie van animatie!