Scoop: de vrouwen (waaronder Billie Piper en Gillian Anderson) triomferen

Fascinerende (en gefictionaliseerde) blik achter de schermen tijdens het geruchtmakende interview van journalist Emily Maitlis met de Britse prins Andrew in 2019 zegt ook iets over de stand van de journalistiek sindsdien.

Er zit een moment in Scoop waarop regisseur Philip Martin actrice Gillian Anderson in close-up filmt. Andersons ogen ventileren een zekere verbetenheid. Als een hond die zich heeft vastgebeten in zijn prooi. Anderson speelt Emily Maitlis, de journaliste die in 2019 prins Andrew stevig aan de tand voelt tijdens een geruchtmakend BBC-interview. Aanleiding voor dat gesprek was de arrestatie van pedofiel Jeffrey Epstein, de miljardair waar Andrew innig mee bevriend was. Tijdens de uitzending suggereert Maitlis dat Andrew vast van Epsteins praktijken geweten moest hebben. Ze weet hem tot onhandige uitspraken en bespiegelingen te verleiden. Hij ontkent, maar maakt allesbehalve een goede indruk.

Andrew wordt in Scoop gespeeld door Rufus Sewell. De acteur zet een man zonder scrupules neer die uitsluitend aan het interview deelneemt om, zo hoopt hij, zijn bezoedelde reputatie als ‘Randy Andy’ op te vijzelen. De interessantste rol is evenwel voor Billie Piper die talentboeker en fixer Sam McAlister speelt, op wiens boek deze film is gebaseerd. McAlister komt uit de lage klasse en haar moeder drukt haar aan het begin van de film op het hart dat ‘mensen zoals wij niet vragen om in de kamer aanwezig te mogen zijn’. Nee, die eisen hun plek op; die bestormen die kamer – waarmee de ruimte wordt bedoeld waarin Maitlis en haar volgelingen de voorbereidingen op het interview bespreken.

Het interview dat McAlister overigens met gewiekst spel heeft geregeld. Misschien was Maitlis daar 10 jaar eerder niet in meegegaan; om journalistiek te bedrijven (het schaakmat zetten van een televisiegast, zoals ze met Andrew doet) die misschien ‘meer past bij de Daily Mail’. Maar de wereld verandert, en de BBC besluit in dat jaar überhaupt 450 mensen te ontslaan. McAlisters diensten zijn dus meer dan welkom. Het is in die zin fascinerend hoe Scoop ook iets zegt over de wijze waarop de journalistiek an sich met rasse schreden is veranderd. Hoewel Maitlis in de film niet de focus op de bal verliest.

Ze wil Andrew aan de tand voelen en terecht zetten, omdat ze dat jaren eerder bij Bill Clinton niet deed tijdens de openbaringen van zijn affaire met Monica Lewinsky. Ze heeft dus wat goed te maken. En Anderson heeft op een gegeven moment aan alleen al haar ogen genoeg om die drijfveer invoelbaar te maken.