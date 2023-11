Sagrada Familia (Holy Family) S02E01: ongeloofwaardig maar onweerstaanbaar smeuïg Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Gloria’s perverse moederinstinct leidt onverminderd tot nieuwe tragediën in seizoensopener.

‘We willen het beste voor onze kinderen’, prevelt Gloria (Najwa Nimri uit Vis a Vis) gedecideerd aan het einde van de openingsaflevering van het tweede seizoen van Sagrada Familia (of: Holy Family). De grote verhaallijn draait in die zin nog steeds om Gloria’s moederinstinct. Zij was degene die baby Nico op aarde zette. En hoewel het kind biologisch en moreel gezien toebehoort aan Gloria’s schoondochter Natalia (Laura Laprida) wil Gloria hem tóch opvoeden. En precies dat lijkt in het tweede seizoen opnieuw de heerlijk perverse, melodramatische premisse voor de serie, die wederom grossiert in dubbele bodems en ongeloofwaardigheden.

Dat laatste is wel een pijnpunt geworden. Personages veranderen ineens zonder relevante aanleiding van inzicht. Verhaallijnen uit het vorige seizoen (zoals die rondom Caterina, gespeeld door Alba Flores) zijn ineens onbevredigend ten einde gekomen. Maar wie al deze zaken voor lief neemt kan in het tweede deel weer opnieuw genieten van een lijzige thriller. De eerste aflevering voelt als kijken naar een auto-ongeluk. Langzaam maar zeker ontvouwt de plot zich: Gloria is nog steeds voornemens om met haar kroost naar Canada te vluchten. Maar Fernando (Miguel Ángel Solá), Natalia’s vader, fungeert nog steeds als Gloria’s luis in de pels.

Daar lijkt het personage van Nimri eindelijk iets op te hebben gevonden. Dat moederinstinct lijkt haar gezegend te hebben met een schakersbrein; Gloria is haar tegenstanders telkens een stapje voor. Hoewel in het tweede seizoen meer dan in het eerste deel de scheuren in het firmament zich aandienen. Dat kan ook niet anders, want zonder tegenslagen en perversiteiten stelt Sagrada Familia niets voor.