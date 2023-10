Rough Diamonds: Belgische misdaadserie start in oktober op VRT 1

Het Belgische drama Rough Diamonds is momenteel nog exclusief te zien op Netflix, maar de reeks die gemaakt werd in samenwerking met de VRT gaat in oktober tevens in première op de lineaire televisie. In de thrillerserie keert crimineel Noah Wolfson (Kevin Janssens) naar aanleiding van de zelfmoord van zijn broertje Yanki vanuit Londen terug naar Antwerpen, waar hij weer in contact komt met de Haredi-gemeenschap die hij liet vallen toen hij het orthodoxe geloof verliet. Hij wil begrijpen wat zijn broer aanzette tot zijn daad en ontdekt dat de diamanthandel van zijn familie onder druk staat van zowel de misdaad als de wet. Op hardhandige wijze onderneemt hij zelf actie in de hoop de boel nog te kunnen redden. De serie werd bedacht door Rotem Shamir en Yuval Yefet, die eerder werkten aan de Israëlische thriller Fauda.