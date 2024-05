Rebus: eerste blik op Schotse misdaadserie van de BBC

De BBC komt binnenkort met een nieuwe verfilming van de Rebus-boeken van Ian Rankin. Na de eerdere adaptatie met eerst John Hannah en daarna Ken Stott in de titelrol, geeft nu Richard Rankin (Outlander) gestalte aan de Schotse detective John Rebus. In de herstart ondervindt een 40-jarige Rebus de (psychologische) gevolgen van zijn strijd met een beruchte gangster uit Edinburgh. En terwijl hij op zijn werk alles ziet moderniseren en in de relatie zijn dochter steeds meer opzij wordt gezet door haar rijke stiefvader, vraagt hij zich af of hij als rechercheur en als familieman überhaupt nog wel een rol te spelen heeft. Lucie Shorthouse (We Are Lady Parts) geeft gestalte aan Rebus' partner Siobhan Clarke en Brian Ferguson (The Ipcress File) is te zien als zijn broer Michael. Rebus werd geschreven door Gregory Burke, bekend van de oorlogsfilm '71 (2014). De zesdelige reeks is vanaf zaterdag 18 mei te zien op BBC One.