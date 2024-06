Oxen: Hangdogs: Deense thrillerserie start in juni bij de NPO

De Deense thriller Oxen: Hangdogs komt naar de NPO: vanaf zaterdag 29 juni zie je wekelijks twee afleveringen op NPO 3, terwijl de volledige reeks vanaf donderdag 27 juni te streamen is via NPO Plus. De serie volgt Niels Oxen (Jacob Lohmann), de hoogst gedecoreerde oorlogsheld van Denemarken. Als hij de dood van een collega-soldaat wil laten onderzoeken, leidt dat echter tot een oneervol ontslag. Als hij daarna ook nog onterecht beschuldigd wordt van moord, wordt hij benaderd door Frigg Mossmann (Ellen Hillingsø), het hoofd van de Deense inlichtingendienst. Ze is overtuigd van zijn onschuld en samen ontrafelen ze een bloederige samenzwering die reikt tot aan de hoogste regionen van de regering. Birgitte Hjort Sørensen (Borgen) en Reinout Scholten van Aschat (Zee van Tijd) zijn te zien in bijrollen. Oxen is een adaptatie van het boek Hangdogs, de eerste in de reeks over Oxen, van auteur Jens Henrik Jensen, dat door de scenaristen van Unit One en Modus voor televisie werd bewerkt.