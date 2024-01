Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© Michael Desmond / Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Berlin (vrijdag 29/12, Netflix) Spin-off van La Casa de Papel over het verleden van de door Pedro Alonso gespeelde Berlin. Hij stelt in de prequel nu zelf een team van criminelen samen om een veilinghuis in Frankrijk te beroven. Lees de recensie.

Captains of the World (vrijdag 29/12, Netflix) Documentaireserie over het WK voetbal in Qatar in 2022, met volop toegang tot de gang van zaken achter de schermen bij alle 32 landen, inclusief kampioen Argentinië en grote verrassing Marokko.

Dave Chappelle: The Dreamer (zondag 31/12, Netflix) Oudejaarsspecial van komiek Dave Chappelle. Hij praat onder andere over het incident waarbij hij eerder dit jaar op het podium werd aangevallen, vlak na het Oscarincident van Chris Rock.

Na het weekend...

Fool Me Once (maandag 01/01, Netflix) Britse thrillerserie naar het boek van Harlan Coben over een vrouw die de brute moord op haar man moet verwerken, maar hem plotseling denkt te zien op beelden van de nanny-cam in huis. Bekijk de trailer.

Neumatt S02 (maandag 01/01, Netflix) Zwitserse dramaserie over een consultant (Julian Koechlin) die een succesvolle carrière heeft opgebouwd in Zurich. Als zijn vader overlijdt is hij plotseling de eigenaar van diens boerderij op het platteland.

Orange Days (maandag 01/01, Netflix) Romantische dramaserie uit Japan over een student die op de campus een prikkelbare violiste ontmoet. Ze communiceren via gebarentaal en hun nieuwe relatie helpt ze om ieder hun angsten onder ogen te zien.

Bitconned (maandag 01/01, Netflix) Documentaireserie over een waargebeurde misdaad. Drie mannen gebruiken de wispelturige cryptocurrency-markt om miljoenen te stelen van investeerders en daarmee vervolgens zelf als koningen te leven.

You Are What You Eat: A Twin Experiment (maandag 01/01, Netflix) Documentaireserie over een uniek experiment: identieke tweelingen volgen ieder acht weken lang een eigen dieet plus bijbehorende lifestyle om daarna de invloed ervan te meten.

The Brothers Sun (donderdag 04/01, Netflix) Actievol familiedrama waarin een moeder (Michelle Yeoh) en haar twee volwassen kinderen, die als dag en nacht van elkaar verschillen, in gevaar komen als de vader wordt gedood. Bekijk de trailer.