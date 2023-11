Overzicht: nieuwe films en series op Netflix Netflix , Serie , Film , Documentaire • Gisteren • leestijd 3 minuten • 135 keer bekeken • bewaren

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Ferry: de serie (vrijdag 03/11, Netflix) Misdaadserie die dient als prequel op Undercover. Ferry Bouman (Frank Lammers) krijgt het als beginnende xtc-producent in Brabant aan de stok met een drugsbaron (Steef Cuijpers). Bekijk de trailer.

The Tailor S03 (vrijdag 03/11, Netflix) Turkse dramaserie waarin de talentvolle kleermaker Peyami (Çagatay Ulusoy) met lede ogen toe moest zien hoe de liefde van zijn leven (Sifanur Gül) trouwde met zijn schimmige vriend. Bekijk de trailer.

Nyad (vrijdag 03/11, Netflix) Waargebeurde dramafilm waarin een oud-marathonzwemster (Annette Bening) met hulp van haar coach alsnog haar onvervulde droom om van Cuba naar Florida te zwemmen wil verwezenlijken. Bekijk de trailer.

Sly (vrijdag 03/11, Netflix) Documentaire waarin wordt teruggeblikt op de 50-jarige carrière van Sylvester Stallone, die in de jaren zeventig doorbrak als acteur in het tevens door hemzelf geschreven Oscarwinnende drama Rocky. Bekijk de trailer.

Riding a Unicorn (vrijdag 03/11, Netflix) Japanse dramaserie waarin een jonge CEO van plan is om haar start-up-bedrijf een nieuwe impuls te geven: ze breidt haar ijverige team uit met een meer traditionele zakenman van middelbare leeftijd.

Daily Dose of Sunshine (vrijdag 03/11, Netflix) Dramaserie uit Korea over een zachtaardige verpleegster die haar best doet om een lichtpuntje te zijn voor alle mensen voor wie ze zorgt, ondanks een aantal lastige obstakels die ze op haar pad vindt.

Selling Sunset S07 (vrijdag 03/11, Netflix) Amerikaanse realityserie over de makelaars van de Oppenheim Group die het luxeleven verkopen aan de elite in Los Angeles, een stad waar het ook enorm belangrijk is om de juiste connecties te hebben.

Na het weekend...

Robbie Williams (woensdag 08/11, Netflix) Vierdelige documentaire over de ups en downs van zanger Robbie Williams, die halverwege de jaren negentig de groep Take That verliet en een succesvolle carrière kende als solo-artiest. Bekijk de trailer.

Escaping Twin Flames (woensdag 08/11, Netflix) Documentaireserie over een stel dat een bedrijf startte dat mensen hielp om via spiritualiteit hun ware liefde te vinden. Verschillende oud-volgers vertellen nu wat voor heftigs er destijds plaatsvond.

The Billionaire, the Butler and the Boyfriend (woensdag 08/11, Netflix) Documentaire uit Frankrijk waarin het verhaal wordt verteld van het conflict tussen ’s werelds rijkste vrouw en haar dochter. Hun geschil groeide uit tot een nationaal schandaal.

Cyberbunker: The Criminal Underworld (woensdag 08/11, Netflix) Duitse documentaire over hackers die zich in de donkerste uithoeken van het internet begaven. De plek van waaruit ze opereerden was een oude bunker die stamt uit de Koude Oorlog.

Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre (donderdag 09/11, Netflix) Docu over het historische Egyptian Theatre in Los Angeles, dat als filmpaleis in zijn oude glorie hersteld wordt. Met ook bijdragen van Guillermo del Toro en Rian Johnson.

Untameable (donderdag 09/11, Netflix) Dramaserie die zich afspeelt in het Spanje van de jaren tachtig. Film- en televisiester Barbara Rey en circuspersoonlijkheid Angel Cristo vallen voor elkaar en beleven vervolgens een zeer tumultueuze romance.