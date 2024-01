Overzicht: nieuwe films en series op Netflix Netflix , Serie , Film , Documentaire • 18-01-2024 • leestijd 2 minuten • 7690 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

The Bequeathed (vrijdag 19/01, Netflix) Zuid-Koreaanse thrillerserie van de bedenker van Train to Busan, waarin een lerares een oude begraafplaats erft van haar oom en niet veel later in een luguber moordmysterie verzeild raakt. Lees de recensie.

The Kitchen (vrijdag 19/01, Netflix) Dramafilm waarmee acteur Daniel Kaluuya debuteert als regisseur. In een dystopisch Londen probeert een man (Kane Robinson uit Top Boy) zich staande te houden in een door geweld geplaagde flatwijk. Lees de recensie.

Mi soledad tiene alas (vrijdag 19/01, Netflix) Spaanse dramafilm over een graffiti-artiest die zichzelf onderhoudt met het plegen van roofovervallen. Als zijn vader wordt vrijgelaten uit de gevangenis komt oud zeer opnieuw boven en slaat hij op de vlucht.

Sixty Minutes (vrijdag 19/01, Netflix) Duitse actiefilm over een MMA-vechter die probeert de voogdij over zijn dochter te behouden. Om daarvoor te zorgen laat hij een groot gevecht schieten en racet hij door Berlijn op weg naar haar verjaardag. Lees de recensie.

Love on the Spectrum S02 (vrijdag 19/01, Netflix) Datingprogramma waarin deelnemers op zoek gaan naar de ware, maar nu volgen we mensen met autisme. Voor hen is het verkennen van de altijd maar veranderende datingwereld vaak nog iets lastiger.

Captivating the King (zondag 21/01, Netflix) Historische dramaserie uit Zuid-Korea, over een koning die te midden van een politieke machtsstrijd en intrigerende vrouw leert kennen. Haar verborgen verlangen naar wraak verandert onbedoeld in liefde.

Na het weekend...

The Favourite (dinsdag 23/01, Netflix) Komisch drama van de regisseur van Poor Things over de relatie tussen de Britse koningin (Olivia Colman), haar vertrouwenspersoon (Rachel Weisz) en een nieuwe bediende (Emma Stone). Lees de recensie.

Love Deadline (dinsdag 23/01, Netflix) Japans datingprogramma waarin vrouwen potentiële echtgenoten ontmoeten en naar allerlei mooie locaties reizen. Het addertje: alleen de vrouwen mogen een aanzoek doen en de mannen zitten met een deadline.

Queer Eye S08 (woensdag 24/01, Netflix) Realityshow waarin de Fabulous Five, elk van de mannen heeft een eigen specialiteit, verschillende (ongelukkige) mensen helpen een positieve draai aan hun leven te geven. De reeks speelt zich af in Louisiana.

Six Nations: Full Contact (woensdag 24/01, Netflix) Documentaireserie die een kijkje geeft achter de schermen bij de teams die vorig jaar meededen aan het Guiness Zeslandentoernooi en toen streden voor de titel van het beste rugbyteam van Europa.

Griselda (donderdag 25/01, Netflix) Drugsdrama van de makers van Narcos, waarin Sofia Vergara (Modern Family) gestalte geeft aan de ‘Cocaine Godmother’ die in de jaren zeventig en tachtig een succesvol kartel opbouwde in Miami. Bekijk de trailer.