The Kitchen: engagement verkleed als sciencefiction

In het Verenigd Koninkrijk van de toekomst zijn sociale huurwoningen non-existent. Sommige burgers, met name uit de lagere onderklassen, verzetten zich hiertegen. Dat geldt ook voor de inwoners van het Londense The Kitchen: een getto dat in opdracht van de overheid uitgeruimd moet worden. In de eerste akte van The Kitchen is tijdens een unheimische scène te zien hoe drones boven het bouwwerk vliegen met luidsprekers waaruit schalt dat de inwoners ‘illegaal’ in hun appartementen bivakkeren. Filmmakers Kibwe Tavares en Daniel Kaluuya (vooral bekend als acteur) winden er geen doekjes om: van meet af aan wordt duidelijk dat het verhaal dat zij verfilmen gaat ontsporen.

Ook evident: The Kitchen is engagement verkleed als sciencefiction. Hoewel die verbloeming, en dat is een goede zaak, nogal doorzichtig is. Zo verwijst het duo in hun film overduidelijk naar andere geëngageerde films zoals Spike Lee’s Do The Right Thing (1989, in The Kitchen passeert ook een activistische radio-dj de revue die de inwoners oproept voet bij stuk te houden), het Franse La Haine (1995), of het recentere Athena(2022) en het Britse Attack the Block (2011). Kortom: Tavares en Kaluuya kennen hun pappenheimers, hoewel het dankzij al die knipogen in hun film wel bij vlagen ontbreekt aan eigenheid.