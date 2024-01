The Bequeathed S01E01: spannende Zuid-Koreaans slowburner

Het leven lacht academica Yoon Seo-ha (Kim Hyun-joo) allesbehalve toe. Ze maakt maar geen promotie en tot overmaat van ramp ontdekt ze dat haar echtgenoot een affaire heeft. Als ze op een dag het nieuws krijgt dat ze een stuk grond erft van haar oom, dan kan dat weleens een kentering in haar leven betekenen. Maar de kavel, gelegen in een pietluttig dorpje, blijkt een begraafplaats te zijn. Hoewel die omineuze plek waarschijnlijk geen enkele waarde heeft, ontdekt Yoon al snel dat er vanuit duistere hoeken interesse is in de begraafplaats – waarschijnlijk omdat met de lijken daar ook geheimen begraven liggen.

In de duistere openingsscène toont showrunner Yeon Sang-ho, bekend van hits als Train to Busan (2016) en Hellbound (2021-), hoe een man op leeftijd in het donker struint over een verlaten weiland waar nog wel de contouren van een kruis zichtbaar zijn. Sang-ho suggereert in die zin vanaf de eerste aflevering dat The Bequeathed (Seon-san) misschien wel draait om paranormale verschijnselen. Hoewel de serie zich in de pilotaflevering vooral laat omschrijven als een echte Zuid-Koreaanse slowburner. Zo begint rechercheur Choi Sung-jun (Park Hee-soon) ter plaatse aan een onderzoek, omdat hij denkt dat Yoons oom is vergiftigd.