Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Alles over series, tv en film. Vanaf de redactie van de VARAgids.

© AMC

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Swanenburg S02 (vrijdag 29/12, NPO 1) Eva is zwanger en weet dat ze de baby niet kan houden. Ze wordt verscheurd door emoties als Semi haar belt met nieuws. Semi heeft een brief waarin staat dat hij het landgoed in de Ardennen erft van vader Jack.

Carmen Curlers (vrijdag 29/12, NPO 2) Een order van 10.000 krulsets verwerken terwijl het personeel net is ontslagen lijkt onbegonnen werk. Birthe blijft liever thuis en ook de dames in de fabriek geven op, maar Axel vecht door. Slotaflevering van de serie.

The Ex-Wife (zaterdag 30/12, NPO 3) Tasha's droomleven lijkt in een nachtmerrie te veranderen nadat haar dochtertje Emily spoorloos is verdwenen. Tijdens haar wanhopige zoektocht krijgt ze echter hulp uit een onverwachte hoek. Laatste twee afleveringen.

Films dit weekend...

The Farewell (vrijdag 29/12, NPO 2) Tragikomedie met een voor een Golden Globe genomineerde Awkwafina, over een familie die besluit om oma niet te vertellen dat ze terminaal ziek is en een grote reünie organiseert als afscheid. Lees de recensie.

De Beentjes van Sint-Hildegard (zondag 31/12, NPO 2) Tragikomische dramafilm waarin een veearts (cabaretier Herman Finkers) doet alsof hij lijdt aan alzheimer om zo van zijn vrouw (Johanna ter Steege uit Spoorloos) verlost te zijn. Lees de recensie.

Nieuwe series na het weekend...

Kin S02 (maandag 01/01, NPO Plus) Ierse dramaserie over de criminele familie Kinsella. In het tweede seizoen krijgen ze slecht nieuws te horen: Eamon Cunningham had een schuld bij een Turks kartel en die moeten zij nu aflossen. Bekijk de trailer.

Out of Touch (dinsdag 02/01, NPO 3) Tragikomische dramaserie uit Zweden waarin een relatietherapeute wanneer ze iemand met haar hand op de borst aanraakt een visioen krijgt van het toekomstige liefdesleven van die persoon. Bekijk de trailer.

Kin S02 (donderdag 04/01, NPO 3) Ierse dramaserie over de criminele familie Kinsella. In het tweede seizoen krijgen ze slecht nieuws te horen: Eamon Cunningham had een schuld bij een Turks kartel en die moeten zij nu aflossen. Bekijk de trailer.

The Hunt for Raoul Moat (donderdag 04/01, NPO Plus) Britse thrillerserie waarin de net uit de gevangenis vrijgelaten Raoul Moat een aanslag pleegt op zijn ex-vriendin, waarna de politie een grootschalige klopjacht op touw zet. Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...

Swanenburg S02 (maandag 01/01, NPO 1) Iris maakt zich grote zorgen om haar zoon Mick, die op het verkeerde pad lijkt te belanden. Mick blijkt namelijk contact te hebben met Victor. Elke werkdag zie je nog een aflevering, met de finale op vrijdag 5 januari.