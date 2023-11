Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

© SXSW / Roadside Attractions

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nieuwe series dit weekend...

Maud & Babs S02 (vrijdag 03/11, NPO 1) Drama waarin Maud (Rifka Lodeizen) voor haar dementerende moeder (Loes Luca) probeert te zorgen. Ze laat, tot ongenoegen van haar gezin, een woning voor haar bouwen in de achtertuin. Bekijk de trailer.

DNA S02 (zaterdag 04/11, NPO 3) Deense misdaadserie over een detective die vorig seizoen in Frankrijk zocht naar zijn verdwenen dochtertje. In dit nieuwe seizoen leidt een truck vol met lijken hem naar een groep mensenhandelaars. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Rotterdam S07 (vrijdag 03/11, NPO 1) De rechercheurs krijgen te maken met de ontvoering van de vriendin van de financier van een politieke partij. Ondertussen is Hein Berg (Huub Stapel) vrijgepleit van betrokkenheid bij de dood van Hermine.

The Walk-In (vrijdag 03/11, NPO 2) De datum van het proces tegen de leden van National Action komt steeds dichterbij. Matthew doet zijn uiterste best om Robbie veilig te houden, maar brengt daarbij wel zijn eigen gezin in gevaar. Lees de recensie.

Unforgotten S05 (zaterdag 04/11, NPO 2) Sunny en Jess hebben een goed gesprek gehad en richten zich nu op de aanwijzingen in de zaak. Sal moet dringend met Sunny praten en Jess is op zoek naar Steve. Laatste twee afleveringen in de reeks.

De Poli (zondag 05/11, NPO 3) Patty wordt door Roy op non-actief gezet en is daardoor pisnijdig. Ze besluit om een datingprofiel aan te maken. Selina en Johan blijken niet het ideale duo om patiënten voor aanvang van een operatie gerust te stellen.

Films dit weekend...

The Whistlers (vrijdag 03/11, NPO 2) Onnavolgbare film noir uit Roemenië over een agent uit Boekarest die als informant voor de maffia werkt. Hij wordt naar een eiland gestuurd om een inheemse fluittaal te leren. Nu ook op NPO Plus. Lees de recensie.

The Peanut Butter Falcon (vrijdag 03/11, NPO 3) Komische dramafilm over een jonge volwassene met het syndroom van Down, die wegloopt uit zijn tehuis en vervolgens een band opbouwt met een lokale visser (Shia LaBeouf) die ook op de vlucht is.

Ventoux (zaterdag 04/11, NPO 3) Nederlands drama van de regisseur van Zadelpijn waarin vier vrienden (met onder anderen Kasper van Kooten en Wilfried de Jong) naar Frankrijk reizen om de Mont Ventoux te beklimmen en zo een overleden vriend te eren.

Nieuwe series na het weekend...

Blackwater (donderdag 09/11, NPO Plus) Zweedse misdaadserie met Pernilla August en haar twee dochters, over een dubbele moord in de jaren zeventig die twintig jaar later nog steeds een schaduw werpt over de lokale gemeenschap. Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...

The Flatshare (dinsdag 07/11, NPO 3) Tiffany probeert dating-apps uit en Leon zoekt een manier om geld te verdienen. Ze hebben contact via post-its, maar dat loopt niet helemaal zoals gepland. Tiffany gaat langs bij Richie in de gevangenis. Lees hier meer.