Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Rotterdam S07 (vrijdag 27/10, NPO 1) Hein Berg wordt wakker naast het vermoorde lichaam van Hermine Monserrat en schakelt de hulp in van Orlando Hooi. Hij heeft totaal geen idee wat er is gebeurd en wordt aangehouden door de rijksrecherche.

The Walk-In (vrijdag 27/10, NPO 2) Robbie weigert in getuigenbescherming te gaan nadat hij de politie heeft geholpen om leden van National Action te arresteren. Hij vertrouwt erop dat Matthew Collins hem wel zal kunnen beschermen. Lees de recensie.

Unforgotten S05 (zaterdag 28/10, NPO 2) Sunny en Jess komen steeds dichter bij de waarheid met betrekking tot wat er is gebeurd op de avond van de moord. Door een schokkende ontdekking wordt het onderzoek echter volledig overhoop gegooid.

The Forest of the Missing (zaterdag 28/10, NPO 3) De politie zet een grootschalige operatie op die voor Camille uitmondt in een gevaarlijke confrontatie. Uit de identificatie van de slachtoffers blijkt dat enkele al decennia dood zijn. Laatste twee episodes.

De Poli (zondag 29/10, NPO 3) Binnen het personeel kunnen de emoties erg hoog oplopen. Verpleegster Brigitte neemt rustig de tijd voor haar ademhalingsoefeningen, terwijl verpleegster Patty niet eens de tijd weet te vinden om te lunchen. Lees de recensie.

Films dit weekend...

Quo Vadis, Aida? (vrijdag 27/10, NPO 2) Bejubelde dramafilm die zich afspeelt tijdens de val van Srebrenica. Een lerares die als vertaler werkt voor de Verenigde Naties moet vluchten wanneer Servische militairen de stad aanvallen. Lees de recensie.

La Ragazza Nella Nebbia (vrijdag 27/10, NPO 3) Psychologische thriller van Donato Carrisi (gebaseerd op zijn roman) over een rechercheur die in een afgelegen dorp in de Italiaanse bergen de verdwijning van een 16-jarig tienermeisje onderzoekt. Lees de recensie.

De Bende van Oss (zaterdag 28/10, NPO 3) Historisch drama over de terreur van een gewelddadige bende in Noord-Brabant gedurende de jaren dertig. Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049) speelt een jonge vrouw in wiens café de bendeleden vaak samenkomen.

Nieuwe series na het weekend...

The Flatshare (dinsdag 31/10, NPO 3) Komische dramaserie uit Engeland waarin een vrouw (Jessica Brown Findlay) een appartement deelt met een man (Anthony Welsh) die altijd nachtdiensten draait en daardoor nooit tegelijk met haar thuis is. Bekijk de trailer.

Sanditon S02 (donderdag 02/11, NPO Plus) Brits kostuumdrama gebaseerd op een nooit afgemaakt verhaal van Jane Austen. In de tweede reeks keert Charlotte Heywood (Rose Williams) na acht maanden afwezigheid terug naar het badplaatsje. Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...

Oogappels S05 (woensdag 01/11, NPO 1) Hansje komt erachter dat Hannah zwanger is. Tussen Dina en Tim gaat het niet goed en Max gaat weer voetballen. Carola ontvangt een uitnodiging voor het vijftigjarig huwelijksfeest van Marcels ouders. Lees ons interview.

All Stars & Zonen S02 (donderdag 02/11, NPO 3) Kerstmis bij de Swift Boys wordt onder Roos' leiding dit jaar helemaal anders. Johnny heeft een verrassing voor Aisha in petto, maar het is toch de kerstman die voor de grootste verrassing zorgt. Lees ons interview.