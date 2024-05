Outlander: zevende seizoen verschijnt in juni op Netflix

Het zevende seizoen van Outlander is vanaf woensdag 19 juni te zien op Netflix. Dat schrijft de website Filmvandaag.nl. Het gaat om de eerste acht afleveringen van het seizoen, die vorig jaar al bij Ziggo verschenen. Het zevende seizoen werd namelijk opgesplitst in twee delen, waarbij het tweede deel pas later dit jaar in première gaat op de Amerikaanse televisie. Het historische drama Outlander volgt de romance tussen tijdreiziger Claire (Caitríona Balfe) en de Schotse strijder Jamie (Sam Heughan), die zich uiteindelijk vestigen in Amerika. Aan de start van de nieuwe reeks moet Jamie zich haasten om te voorkomen dat Claire ten onrechte wordt veroordeeld voor moord. Outlander werd ontwikkeld door Ronald D. Moore (For All Mankind) en is een bewerking van de boekenreeks van Diana Gabaldon. Op dit moment wordt er gewerkt aan een tiendelig achtste seizoen, waarmee de serie zal worden afgesloten. Daarnaast is er ook een tiendelige spin-off getiteld Blood of My Blood in de maak, die zich zal richten op de ouders van Jamie.