Outlander: eerste blik op tweede deel van zevende seizoen

Het tweede deel van het zevende seizoen van Outlander komt dichterbij: zender Starz heeft bevestigd dat het vervolg op vrijdag 22 november in première gaat in Amerika. Vermoedelijk zal de Nederlandse première daarna snel volgen: het eerste deel van het zevende seizoen ging bij ons destijds namelijk al enkele dagen na de Amerikaanse première van start bij Ziggo Movies & Series, hoewel de komst van het tweede deel (acht afleveringen) nog niet door Ziggo bevestigd is. In het slotstuk van seizoen zeven bevinden Claire (Caitríona Balfe) en Jamie (Sam Heughan) zich in Schotland, waar ze voor een onmogelijk dilemma komen te staan. Na de zevende reeks krijgt Outlander ook nog een achtste en laatste seizoen en verder is er ook een prequelserie (Blood of My Blood) over de ouders van Jamie in de maak. De Netflix-release van Outlander volgt overigens meestal een jaar na de release bij Ziggo; zo zullen de eerste acht afleveringen van het zevende seizoen vanaf 19 juni bij Netflix te zien zijn.