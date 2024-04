Orphan Black: Echoes: vervolgserie gaat in mei van start op NPO 3

Orphan Black: Echoes is vanaf donderdag 16 mei wekelijks te zien op NPO 3 en NPO Start. De serie was al eerder wekelijks te zien op NPO Start en is momenteel tevens te bekijken via NPO Plus. Echoes is een vervolg op het originele Orphan Black (2013-2017), waarin actrice Krysten Ritter (Jessica Jones) het stokje overneemt van Tatiana Maslany (She-Hulk). Ritter speelt een kunstmatig geschapen vrouw die inmiddels in de luwte op het platteland leeft met haar vriend en stiefzoon. Wanneer het bedrijf dat haar gecreëerd heeft haar toch weer op het spoor komt, moet ze actie ondernemen om haar gezin te beschermen. Echoes heeft ook een connectie met de originele serie: Keeley Hawes (Crossfire, Stonehouse) speelt de inmiddels volwassen dochter van de in Orphan Black door Maslany gespeelde Sarah Manning. De vervolgserie werd bedacht dor Anna Fishko (Pieces of Her) en bestaat uit in totaal tien afleveringen.