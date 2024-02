Orphan Black: Echoes S01E01-02: nieuwsgierig makend vervolg op scifi-drama NPO , Serie , Recensie , TV • 15-02-2024 • leestijd 2 minuten • 4633 keer bekeken • bewaren

© AMC

Krysten Ritter speelt een mysterieus, door een printer geschapen mens in bijzonder existentiële thrillerreeks.

Een vrouw ontwaakt in een vreemde ruimte. Ze wordt aangestaard door een arts. Nadat ze de ruimte weet te ontvluchten, belandt ze in een andere, geheimzinnige kamer. Daarin ziet ze een raar apparaat. De arts legt uit dat het een printer is, en dat de vrouw deze beter niet had kunnen zien. De vrouw is namelijk een zogeheten ‘print’. Een kunstmatig geschapen mens. Existentiëler wordt het in Orphan Black: Echoes niet, zou je kunnen stellen. De vrouw, die Lucy blijkt te heten, weet niettemin uiteindelijk te ontsnappen van de plek waar haar artificiële baarmoeder staat. In de luwte, ergens op het platteland, probeert ze toch een bestaan op te bouwen.

Twee jaar later werkt ze op een boerderij en woont ze samen met haar vriend en hun stiefzoon. Haar gezin weet niets van haar verleden. Actrice Krysten Ritter speelt Lucy, en net als in Breaking Bad heeft haar personage iets vervreemdends; iets mysterieus. Dat moet ook: in het origineel (Orphan Black) stal Tatiana Maslany immers de show. Orphan Black: Echoes is hierop min of meer een vervolg: de arts uit de openingsscène, gespeeld door Keeley Hawes, blijkt de dochter van Maslany’s personage. Klinkt ingewikkeld, maar je kan de serie ook zonder die informatie prima volgen.

© AMC

Hoe dan ook is in de eerste twee afleveringen van Orphan Black: Echoes te zien dat de handlangers van het bedrijf dat Lucy heeft gecreëerd haar op het spoor komen. Haar leven en de levens van haar gezinsgenoten zijn in gevaar. Maar ditmaal besluit Lucy niet om te vluchten, maar om recht op haar doel af te gaan; op de mensen die haar hebben gemaakt. Ze wil weten waar ze vandaan komt én ze wil weten wie ze is. Dit alles levert nog niet direct de intrigerende televisie op die we kennen van Orphan Black. Maar dit vervolg is zeer nieuwsgierig makend.