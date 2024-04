Oogappels: zevende seizoen in de maak bij BNNVARA

Er komt na het zesde seizoen ook nog een zevende seizoen van de serie Oogappels. Dat liet actrice Malou Gorter, die in de serie te zien is als Merel, weten in het radioprogramma Volgspot. 'Dit wordt niet het laatste seizoen, er komt nog een zevende. Al weet ik niet of ik dat al mag zeggen.' De komst van een zevende seizoen is inmiddels ook door BNNVARA zelf bevestigd. In Oogappels volgen we verschillende gezinnen die elk op hun eigen manier hun (puber)kinderen opvoeden. Naast Gorter zijn er rollen voor onder meer Bracha van Doesburgh, Ramsey Nasr, Jeroen Spitzenberger en Eva van der Gucht. De opnamen van het zesde seizoen, dat in het najaar op televisie verschijnt, worden momenteel afgerond. Oogappels was vorig jaar de meest gestreamde serie op NPO Start, waarbij het onder meer de ziekenhuisserie Dag & Nacht en de politieserie Flikken Maastricht achter zich liet. De serie werd in 2023 eveneens bekroond met de Gouden Televizier-Ring.