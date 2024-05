Only Murders in the Building: eerste blik op cast van vierde seizoen

Het komische moordmysterie Only Murders in the Building keert terug met een vierde seizoen. De serie volgt drie mensen (Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez) die in New York in hetzelfde appartementencomplex wonen, en gedreven door hun gedeelde interesse in misdaadverhalen samen een true-crime-podcast beginnen. Het vierde seizoen speelt zich gedeeltelijk af in Los Angeles, waar de studiobazen hun podcast willen verfilmen. Een van de gastrollen in de vierde reeks is voor Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) en andere nieuwkomers zijn Eugene Levy (Schitt's Creek), Eva Longoria (Desperate Housewives), Molly Shannon (Saturday Night Live), Zach Galifianakis (The Hangover), Kumail Nanjiani (Silicon Valley) en Richard Kind (Spin City). Daarnaast keren ook Meryl Streep, Jane Lynch en Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) weer terug. In Amerika start het vierde seizoen op 8 augustus bij Hulu en hier gaat de reeks waarschijnlijk op dezelfde dag van start op Disney+.