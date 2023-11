Onimusha S01E01: visueel prikkelende sensatie Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

In esthetisch interessante Japanse videogameverfilming neemt een ronin het op tegen het kwaad.

Niemand minder dan de Japanse Takashi Miike (Audition, 1999) is verantwoordelijk voor (een deel van de) regie van de nieuwe animatieserie Onimusha. Dan zou je veel gorigheid en excentrieke personages verwachten. Maar dat valt mee: Miike blijft behoorlijk trouw aan het concept dat afkomstig is uit de gelijknamige videogamereeks van de Japanse gamegigant Capcom. Sterker nog: de serie is gekeurd voor kijkers van 12 jaar en ouder – en de meeste Miike-producties zijn bijna letterlijk onooglijk en dus vaak uitsluitend geschikt voor de volwassen kijker.

Het verhaal draait om ronin Musashi Miyamoto, een krijger die volgens de Japanse overlevering leefde van 1584 tot 1648. De bekende stemacteur Akio Õtsuka (Paprika, 2006) geeft gestalte aan de hoofdpersoon, die al in de openingsscène van de eerste aflevering een colonne aan vijanden neersabelt met zijn vuisten. Hij eindigt later in de aflevering een gevecht met een oneliner die niet had misstaan in een productie met Arnold Schwarzenegger: ‘Bewaar maar een plekje in het hiernamaals: je volgeling staat op het punt om zich bij je te voegen.’

Het verhaal heeft eerst nog niet erg veel om het lijf. Er is iets met een geheimzinnige handschoen die zielen kan ‘absorberen’. Maar wie de gamereeks kent weet dat Musashi het uiteindelijk met zijn medestanders moet opnemen tegen bovennatuurlijke, kwaadaardige wezens. Wat vooral opvalt, in esthetisch opzicht, is hoe de makers 2D- en 3D-illustratietechniek combineren. De personages op de voorgrond zijn in 2D getekend, maar ze worden omringd door in CGI opgetrokken verhaalwerelden die zeer overtuigend ogen. Zoals wanneer tijdens een eindgevecht ineens een vuurzee om Musashi en zijn tegenstander ontstaat.

Kortom: je kan met computereffecten ook een overweldigend effect sorteren. Hoewel te hopen valt dat dit visuele geweld uiteindelijk niet de kijker afleidt van wat mogelijk niet meer is dan een flinterdun plot.