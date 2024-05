Nurse Jackie: vervolg met Edie Falco in de maak bij Amazon Prime Video

De website Variety bericht dat Edie Falco (Avatar: The Way of Water) terugkeert als Jackie Peyton in een vervolg op Nurse Jackie, dat in de maak is bij Amazon Prime Video. De nieuwe serie pakt de draad tien jaar later weer op: Jackie blijkt de finale te hebben overleefd, hoewel ze inmiddels niet meer mag werken als verpleegster. Terwijl ze te maken krijgen met nieuwe dilemma's, probeert ze een goed mens te zijn in een wereld waarin slecht zijn vaak niet alleen makkelijker maar ook veel leuker is. De doorstart wordt gemaakt door Liz Flahive (GLOW) en Abe Sylvia (Palm Royale), die eerder als schrijvers en producenten aan het origineel werkten. Falco, die tevens bekend is van The Sopranos en het recente Bupkis, won in 2010 een Emmy voor haar rol in Nurse Jackie, dat van 2009 tot 2015 op televisie te zien was. Het drama kreeg in 2013 ook een Nederlandse remake getiteld Charlie, waarin Halina Reijn te zien was als Falco's personage.