Nieuwe films op Netflix: The Expendables 4, Glass en Das Boot

Oorlogsklassieker van Wolfgang Petersen (In the Line of Fire) die nu op Netflix vinden is in de door hem geprefereerde vorm: na de originele bioscoopversie (149 minuten) en een latere als miniserie gemonteerde versie (300 min) kwam de Duitse filmmaker in 1997 met zijn eigen director's cut van 208 minuten. Das Boot speelt zich af aan boord van een Duitse duikboot die zich aan het begin van de jaren veertig een weg baant door de Atlantische Oceaan, waarbij Jost Vacano (later de vaste cinematograaf voor de Amerikaanse films van Paul Verhoeven) met zijn hand-held camerawerk de claustrofobie op ongekende wijze voelbaar maakt. Das Boot was jarenlang de Duitse film met de meeste Oscarnominaties, totdat dit record werd overgenomen door All Quiet on the Western Front. Er is nu ook een tv-vervolg, waarvan het vierde seizoen in april start bij de NPO.