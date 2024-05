Nieuwe films op Netflix: Once Upon a Time in Hollywood, The Kill Room en Tulip Fever Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Sony Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: tulpen uit Amsterdam, Hollywood in de jaren zestig en misdaad in de kunstwereld.

Tulip Fever (2017)

Acteurs: Alicia Vikander, Dane DeHaan, Christoph Waltz

Regie: Justin Chadwick

© The Weinstein Company

Romantisch drama naar het gelijknamige boek van auteur Deborah Moggach (The Best Exotic Marigold Hotel) dat volgens de critici nergens echt tot bloei wist te komen, met desondanks een - met name voor de Nederlandse kijker - toch wel interessante en enigszins onderbelichte setting: Amsterdam tijdens de 17e-eeuwse tulpenmania. In de film valt schilder Jan van Loos (Dane DeHaan) voor de mooie Sophia (Alicia Vikander) die vastzit in een liefdeloos huwelijk met de rijke Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz). Tulip Fever kende een geplaagde productie, met talloze schrijvers (Oscarwinnaar Tom Stoppard was de laatste die de boel poogde te redden) en een bemoeizuchtige Harvey Weinstein, die de film jarenlang uit zou stellen om hem aan te blijven passen in de montagekamer. Tot overmaat van ramp viel de release uiteindelijk in de periode waarin de vreselijke seksschandalen rond de producent naar buiten kwamen.

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Regie: Quentin Tarantino

© Sony Pictures

Enerverende liefdesbrief aan (het Hollywood van) de jaren zestig, afkomstig van de regisseur die eerder al de geschiedenis herschreef met Inglourious Basterds. Once Upon a Time in Hollywood blikt terug op het tijdperk waarin de macho's van de oude stempel plaats moesten maken voor de meer progressieve hippies. Het hart van de film wordt gevormd door de vriendschap tussen een acteur (Leonardo DiCaprio) die door de tijd is ingehaald en zijn nog altijd trouwe stuntman (een Oscarwinnende Brad Pitt). Tarantino duwt ze niet door een melodramatische plot; de personages zijn sterk genoeg om een 'a day in the life' verhaal dragen. Het voor een Oscar genomineerde script zit daarbij tot aan de nok toe vol met oude tv- en filmtrivia en is een feest der herkenning (Steve McQueen! Bruce Lee!) voor de liefhebber. Voor nog meer achtergrond (vermoordde stuntman Cliff daadwerkelijk zijn vrouw?) is ook de door Tarantino geschreven boekversie aan te raden.

The Kill Room (2023)

Acteurs: Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Joe Manganiello

Regie: Nicol Paone

© Shout! Studios