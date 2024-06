Nieuwe films op Netflix: Mean Girls, The Greatest Showman en Kajillionaire Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: kliekjes op de middelbare school, een spectaculaire live-show en een familie van oplichters.

Mean Girls (2004)

Acteurs: Lindays Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey

Regie: Mark Waters

Met komediefilms als Freaky Friday en Mean Girls, beide afkomstig van regisseur Mark Waters, transformeerde Lindsay Lohan zich begin jaren nul van Disney-kindsterretje tot tiener-idool. Die laatste titel groeide, geholpen door een slim en quotebaar script van een pre-30 Rock Tina Fey, uit tot een bescheiden cultklassieker binnen het coming-of-age-genre. De 16-jarige Cady Heron (Lohan) verhuist met haar ouders van Afrika, waar ze thuis les kreeg, naar Chicago, en maakt daar voor het eerst kennis met het leven op een middelbare school. Ze leert vervolgens van het bestaan van verschillende kliekjes, waaronder de zogenaamde 'plastics', die onder leiding staan van de gemene Regina (Rachel McAdams). In eerste instantie lijken beiden dames wel door een deur te kunnen, maar al snel ontstaat er frictie. Overigens kreeg Mean Girls onlangs ook nog een remake in musical-vorm, die bij ons in Nederland vanaf 25 juni te zien is bij vod-dienst SkyShowtime.

The Greatest Showman (2017)

Acteurs: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams

Regie: Michael Gracey

Hoewel Hugh Jackman nu vooral synoniem staat aan stripheld Wolverine (vanaf 24 juli is hij opnieuw als het Marvel-personage in de bioscoop te zien), liggen films als Les Misérables en The Greatest Showman veel dichter bij zijn roots: eind jaren negentig speelde de Australische acteur op het toneel in talloze musicals. In The Greatest Showman wordt Jackman vergezeld door meer acteurs met muzikale ervaring, zoals Zac Efron (High School Musical) en zangeres Zendaya (Euphoria). De film vertelt het (volgens velen niet erg waarheidsgetrouwe) verhaal van P.T. Barnum, die begin 19e eeuw vastbesloten is om een spectaculaire live-show op te zetten die mensen van alle leeftijden en klassen aan zal spreken. Het resulteerde volgens de critici in een vrij oppervlakkige crowdpleaser, maar dat crowdpleaser-aspect was genoeg om de kassa's te doen rinkelen en ook de nummers La La Land-duo Pasek en Paul bleken memorabel genoeg.

Kajillionaire (2017)

Acteurs: Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Gina Rodriguez

Regie: Miranda July

