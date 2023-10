Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries: tweede seizoen heeft datum op BBC First

Het tweede seizoen van Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries komt naar BBC First. De Australische serie is een spin-off van Miss Fisher's Murder Mysteries en toont hoe Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill) als detective in de voetsporen van haar tante Phryne probeert te treden. In het eerste seizoen bewees ze zich tegenover de vrouwen van de Adventuresses’ Club, het gezelschap waar destijds ook haar tante deel van uitmaakte. In het tweede seizoen wordt ze uitgedaagd door de moeilijke beslissingen in haar privéleven: haar nieuwe vriend detective James Steed (Joel Jackson) denkt al aan trouwen, waardoor het stel met hun verschillende meningen nu tegenover elkaar komt te staan. In de première van het seizoen onderzoeken Peregrine en James de dood van een architect die met zijn partner deelnam aan een soort swingers-party.