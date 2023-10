Leave the World Behind: thriller met Julia Roberts komt in december naar Netflix

De nieuwe film Leave the World Behind met onder meer Julia Roberts en Ethan Hawke verschijnt in december op Netflix. De (post)apocalyptische thriller volgt Amanda (Roberts) en haar echtgenoot Clay (Hawke), die een luxe woning hebben gehuurd om een weekendje te verblijven met hun twee kinderen (Charlie Evans en Farrah Mackenzie). De vakantie wordt echter plots verstoord door een vreemdeling (Mahershala Ali in een rol die eerst was toebedeeld aan Roberts’ The Pelican Brief-tegenspeler Denzel Washington) en zijn dochter die voor de deur staan met verontrustend nieuws: de wereld is onder vuur komen te liggen door een mysterieuze cyberaanval en zij willen schuilen in het vakantiehuis, waarvan zijn claimen dat het van hun is. De boekverfilming is afkomstig van Sam Esmail (Mr. Robot), die eerder met Roberts werkte aan de serie Homecoming.