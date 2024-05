Law & Order: Organized Crime: misdaadserie krijgt vijfde seizoen

Volgens de website Variety is de misdaadserie Law & Order: Organized Crime zeker van ook nog een vijfde seizoen. In Amerika zal de serie met ingang van die nieuwe reeks wel verhuizen naar de streamingdienst Peacock, nadat de eerdere twee seizoenen daar te zien waren op tv-zender NBC. In Nederland is Law & Order: Organized Crime te zien op Star Channel, hoewel het vierde seizoen hier nog niet op televisie is geweest. Organized Crime is een spin-off van Law & Order: Special Victims Unit en volgt rechercheur Elliot Stabler (Christopher Meloni), die aan de slag gaat bij een speciale politie-eenheid in New York. Stabler was eerder een van de hoofdpersonages in SVU, waar hij jarenlang een duo vormde met collega-rechercheur Olivia Benson (Mariska Hargitay). Volgens de website TVline bestaat het vijfde seizoen uit tien nieuwe afleveringen. Eerder dit jaar werden ook Law & Order en Law & Order: SVU al verzekerd van nieuwe seizoenen. De Law & Order-franchise is afkomstig van tv-producent Dick Wolf (FBI, Chicago PD).