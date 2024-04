FBI, FBI: International en FBI: Most Wanted krijgen nieuwe seizoenen

De Amerikaanse tv-zender CBS heeft alle drie de FBI-series verlengd met nieuwe seizoenen. De huidige seizoenen van series zijn in Nederland elke zondag te zien bij Veronica. De moederserie FBI werd verlengd met drie seizoenen (zeven tot en met negen), terwijl FBI: Most Wanted zeker is van ook een zesde seizoen en FBI: International sowieso nog een vierde seizoen krijgt. Het originele FBI draait om het New Yorkse FBI-team van agente Maggie Bell (Missy Peregrym) en haar partner, de voormalige militaire expert Omar Adom ‘OA’ Zidan (Zeeko Zaki). FBI: Most Wanted richt zich op een elite eenheid die zich bezighoudt met het traceren van de meest gezochte criminelen in Amerika en FBI: International draait om de bescherming van Amerikanen in het buitenland. Alle drie de series worden geproduceerd door Dick Wolf, bekend van Law & Order: SVU en Chicago PD.