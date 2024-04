Law & Order: Organized Crime S03E01: trefzekere seizoensopener

Het derde seizoen van Law & Order: Organized Crime begint met een mokerslag van een scène die zich afspeelt tijdens het bloedbad in het Oekraïense Boetsja in 2022. Terwijl Russen het dorp bestormen en wild om zich heen schieten veinst een 15-jarig meisje dood te zijn. De tiener duikt enige tijd later op in New York. Als NYPD-rechercheur Frank Cosgrove (Jeffrey Donovan) met zijn dochter luncht, vliegt de Oekraïense met een bebloed gezicht voorbij. Cosgrove zet de achtervolging in en probeert haar te helpen, maar een onbekende crimineel weet het meisje te vermoorden.

Het is knap hoeveel thema’s de makers in een aflevering weten te stoppen. Zo raakt de seizoensopener onder meer aan schietpartijen op Amerikaanse scholen (daar begint de dochter van Cosgrove over), de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Verenigde Staten en de grootschalige mensenhandel in New York. Zware kost dus, die door Stabler en consorten met elan wordt opgediend. Knap aan Law & Order: Organized Crime is dat veel scènes, ondanks de zwaarmoedige onderwerpen, toch luchtig aanvoelen; zonder dat de serie verwordt tot een banale aangelegenheid.