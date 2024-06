Land of Women S01E01-02: lekkere crossover-komedie

De premisse van Land of Women klinkt nogal potsierlijk. De invloedrijke Amerikaanse jetsetter Gala (Eva Longoria) komt in de problemen als blijkt dat haar echtgenoot nog een schuld van vijftien miljoen dollar uit heeft staan bij een stel maffiosi. Op een door Gala georganiseerd feest komen de mannen verhaal halen. Eerst denkt Gala nog dat het gaat om het personeel van de cateraar, maar na een paar boze blikken en ernstige dreigementen komt ze tot de realisatie dat ze haar biezen moet pakken. Kordaat neemt ze met haar moeder (Carmen Maura is Julia) en haar dochter (Victoria Bazua speelt Kate) het vliegtuig naar Spanje.

Land of Women wordt kortom, na die ietwat flauwe opening in de Verenigde Staten, pas écht leuk als Longoria en consorten in Spanje arriveren. Wat vooral opvalt hoe Longoria acteert met een knipoog. Ze oogt met haar pumps en onfeilbare outfits steevast als een modekoningin, totdat haar outfit weer (soms letterlijk) door het drek wordt gehaald. Longoria wordt geflankeerd door oudgediende Maura, bekend van haar samenwerkingen met Pedro Almóvodar en nieuwkomer Bazua. Een bonte cast, zou je kunnen stellen. En de personages spreken wisselend Amerikaans en Spaans, en soms zelfs een woordje Catalaans.

Land of Women is geïnspireerd door het boek van Sanra Barneda (La Tierra de las Mujeres, 2014). Scenaristen Ramón Campos en Gema R. Neira, bekend van het eveneens onderhoudende Alta Mar presenteren ditmaal een fijn televisiedrama dat fysieke grenzen verlegt – en dat werkt. Een saillant en vermakelijk detail is dat Gala eigenlijk niet zo goed Spaans spreekt, en dat ze zich als het even moeilijk wordt, tot hilariteit van haar dochter, uitdrukt in het Engels. Land of Women laveert in die zin net als de hoofdpersoon heel fijnzinnig tussen twee werelden.