Lady in the Lake: trailer voor thrillerserie met Natalie Portman

Oscarwinnares Natalie Portman (Black Swan) speelt voor het eerst een vaste rol op televisie in de nieuwe thrillerserie Lady in the Lake: de zevendelige reeks is vanaf 19 juli wekelijks te zien op Apple TV+, dat aftrapt met de eerste twee afleveringen. Lady in the Lake speelt zich af in het Baltimore van de jaren zestig, waar huisvrouw Maddie Schwartz (Portman) zichzelf opnieuw probeert uit te vinden als onderzoeksjournalist. Al snel raakt ze geobsedeerd door de moord op de uit een arme achterbuurt afkomstige Cleo Johnson (Moses Ingram uit The Queen's Gambit). Lady in the Lake werd bedacht en geregisseerd door Alma Har'el, die vooral bekend is van de dramafilm Honey Boy uit 2019. Bijrollen zijn er voor Y’lan Noel (Insecure), Brett Gelman (Stranger Things) en Honey Boy-acteurs Byron Bowers en Noah Jupe. De serie is een tv-bewerking van het gelijknamige boek van de in Baltimore gevestigde schrijver en journalist Laura Lippman.