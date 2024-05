Kübra: tweede seizoen van Turkse Netflix-serie verschijnt in juni

Netflix heeft de releasedatum van het tweede seizoen van Kübra bekendgemaakt: vanaf donderdag 6 juni kun je bij de vod-dienst kijken naar nieuwe afleveringen van de Turkse serie. De hoofdrol in Kubra is voor Çagatay Ulusoy, die eerder ook op Netflix te zien was in The Protector en Terzi (The Tailor). In zijn nieuwe serie geeft hij gestalte aan Gökhan, een man uit de achterbuurten van Istanbul die probeert zijn leven op de rit te krijgen zodat hij met zijn grote liefde kan trouwen. Op een dag krijgt hij via een online platform berichten van een zekere Kübra, die hem vertelt dat hij anders is dan anderen. Die boodschap zet hem op een onverwacht pad, waarbij hij veel volgers krijgt maar tevens veel vijanden maakt. Kübra is afkomstig van de scenaristen die ook met Ulusoy werkten aan het eerdergenoemde Terzi.