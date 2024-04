Heartbreak High S02E01: een schim van de vroegere serie

Niettemin lijkt het erop dat de cis heteromannen het dit seizoen opnieuw opnemen tegen de rest van de school. Ze voelen zich ondergewaardeerd. ‘Penissen doen er ook toe’, klaagt de steevast onuitstaanbare Spider (Bryn Chapman-Parish). De klasclown werpt in de eerste aflevering een onzinnige vraag op: waarom zijn er geen persoonlijke voornaamwoorden als ‘dude, maat en broer’? Deze toxische masculiniteit en transfobie wordt opzichtig gestimuleerd door gymleraar Voss (Angus Sampson), die zijn mannelijke pupillen toeschreeuwt dat ‘mannen ooit koningen waren'. Dus stelt Spider zich in zijn strijd om mannelijkheid verkiesbaar als klassenhoofd.

Want Amerie wordt namelijk bedreigd; iemand heeft het op haar gemunt. Zo verdwijnen de puberthema’s weer naar de achtergrond en verwordt Heartbreak High tot een soort matige knipoog naar Scream. Niettemin is dat inherent aan deze tijd: series moeten overkoepelende verhaallijnen hebben, anders kijkt er kennelijk niemand naar. Maar zo’n verhaallijn mag niet een opbloeiende liefde zijn (zie Drazic en Anita uit de oorspronkelijke Heartbreak High), maar moet direct draaien om mensenlevens. En dat voelt in dit tweede seizoen direct gekunsteld en geforceerd aan. De makers van 13 Reasons Why en American Vandal deden dat al en deden dat beter.